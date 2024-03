Trump se aproxima de duelo com Biden depois de dominar a 'Superterça'

"Uma noite e um dia incríveis", resumiu Donald Trump, que praticamente garantiu sua presença na disputa com o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, após dominar a 'Superterça'.

O ex-presidente republicano foi declarado vencedor em 12 dos 15 estados em disputa. Ele triunfou na Virginia, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Alabama, Arkansas, Massachusetts, Colorado, Minnesota, Texas e Califórnia - os dois últimos são os estados mais populosos do país, segundo projeções da imprensa americana.

Nikki Haley, a última rival no caminho de Trump pela indicação da candidatura no Partido Republicano, impediu uma vitória absoluta do ex-presidente graças ao triunfo em Vermont.

Os resultados em Utah e Alaska serão anunciados nas próximas horas.

A 'Superterça' não teve qualquer suspense. Nem o republicano, de 77 amos, nem o democrata, de 81, são ameaçados nas primárias de seus partidos, o processo de designação dos candidatos dos dois partidos para as eleições.

- "MAGA!" -

O grande vencedor foi Trump, que não escondeu o entusiasmo.

"Uma noite e um dia incríveis, incríveis. Tem sido um período incrível na história do nosso país", afirmou a simpatizantes reunidos em sua mansão de Mar-a-Lago, na Flórida.

"Obrigado - MAGA!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, usando o acrônimo do lema trumpista "Make America Great Again" (Façam os EUA grandes novamente).

O perfil de Trump é atípico.

A Câmara dos Representantes, quando tinha maioria democrata, acusou Trump de ter incentivado uma insurreição. Ele foi absolvido pelo Senado, mas enfrenta 91 acusações por crimes graves.

Isso não impede que Trump tenha grande apelo com eleitores da classe trabalhadora, brancos e de zonas rurais.

Desde 15 de janeiro, e apesar de seus problemas legais, o ex-presidente venceu quase todas as primárias do partido.

Os democratas tomam nota e ligam o alerta.

Trump "está decidido a destruir nossa democracia, arrancar liberdades fundamentais como a capacidade das mulheres de tomar suas próprias decisões sobre cuidado médico e aprovar outra rodada de bilhões de dólares em cortes de impostos para os ricos, e ele fará ou dirá qualquer coisa para chegar ao poder", afirmou Biden em um comunicado divulgado por sua equipe de campanha.

Em outro comunicado, o presidente pediu fundos aos apoiadores. "Trump está arrasando nas primárias republicanas da 'Superterça' em todo o país. Seremos nós mesmos contra toda a direita trumpista nestas eleições [...] Preciso de sua ajuda", afirmou o democrata.

Há várias semanas, Biden considera que Haley perdeu a batalha.

A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, de 52 anos, representa a ala moderada do Partido Republicano e promete restaurar a "normalidade" diante do "caos de Trump", mas acumula derrotas. Resta saber se ela continuará na disputa.

Ela não se pronunciou a respeito. Em um comunicado, sua equipe de campanha destacou que ainda existe "um grande bloco de eleitores republicanos nas primárias que expressam profundas preocupações sobre Donald Trump".

Na mansão de Trump em Mar-a-Lago, ninguém expressava dúvidas.

Sob lustres imponentes, os convidados demonstravam muito otimismo.

"Não acredito que a outra candidata republicana tenha alguma chance. Deveria renunciar", disse April Culbreath, líder de uma unidade local do partido.

Em tese, as primárias podem seguir até julho. Mas a equipe de Trump prevê uma vitória "no dia 19 de março", no mais tardar, após a votação na Geórgia e na Flórida.

O bilionário quer focar o mais rápido possível em uma revanche com Joe Biden, que busca a reeleição, antes de se concentrar em seus problemas jurídicos.

Seu primeiro julgamento criminal começa em 25 de março em Nova York.

Do lado democrata, o presidente Biden está tranquilo, sem nenhum grande rival nas primárias.

As candidaturas de dois democratas, o deputado Dean Phillips do Minnesota e a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson, nunca despertaram entusiasmo, apesar das críticas recorrentes dos eleitores sobre a idade do presidente ou seu apoio a Israel.

Como era esperado, Biden venceu as primárias da Superterça em todos os estados, com exceção de um território: Samoa Americana, um arquipélago do Pacífico, onde ele foi derrotado por um empresário praticamente desconhecido.

Jason Palmer recebeu 51 votos, contra 40 de Biden no arquipélago.

Na quinta-feira, o presidente Biden terá outra grande noite: ele defenderá sua visão para os Estados Unidos durante um discurso no Congresso, o tradicional "Estado da União".

cjc-gma-mav-ft-erl/arm/atm/erl/zm/fp

© Agence France-Presse