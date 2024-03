Trabalhador morre após cair do oitavo andar de prédio em construção em SC

Do UOL, em São Paulo

Um jovem, de 19 anos, morreu, na terça-feira (5), após cair de uma altura de 24 metros de um prédio em construção no centro de Chapecó (SC). Ele trabalhava na obra.

O que aconteceu

Ele caiu em uma sacada de um prédio vizinho ao edifício em que a obra acontecia, segundo o Corpo de Bombeiros.

Colegas da vítima disseram que o jovem caiu do 8º andar, o que corresponde a cerca de 24 metros de altura. Quando os bombeiros chegaram, ele estava inconsciente e com várias lesões.

Uma equipe do Samu também foi ao local colaborar no atendimento à vítima. O quadro do trabalhador piorou, sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

O jovem não resistiu às lesões causadas pela queda e morreu no local.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado.