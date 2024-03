'O melhor custo-benefício': liquidificador sucesso em vendas está R$ 180

Se tem um eletrodoméstico que vale a pena investir, é o liquidificador. Ele é prático para fazer sucos, vitaminas, cremes e sopas, além de ajudar a fazer massa para bolo, triturar alimentos, entre outras utilidades. Por isso, vale a pena pesquisar e entender qual aparelho atende melhor às necessidades.

Se a pedida for potência e capacidade, então o liquidificador 1400 Full da Oster pode ser interessante para você. O modelo está com desconto: de R$ 229,90 por R$ 179,99.

O que este liquidificador tem de bom?

Com um copo grande, de 3,2 litros, ele tem 1400 watts de potência, o que o torna capaz de fazer uma grande variedade de receitas, desde as que precisam triturar grãos mais duros até massas.

Tem 15 velocidades diferentes, além do modo pulsar.

Jarra confeccionada em material antimicrobiano

Vem com tampa medidora de 100 ml (equivalente a meia xícara) para facilitar o preparo de receitas receitas.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o liquidificador 1400 Full da Oster tem quase 23 mil avaliações e nota média de 4,5 (de um total de 5). Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou o aparelho.

Muito bom. A potência e boa e tritura muito bem Marley Marcia Giacomoni Micalowski

Este realmente cumpre o que promete. [...] pouquíssimo barulho, bate super rápido as receitas, nem precisa colocar nas últimas velocidades Avaliação anônima na Amazon

Tive 4 liquidificadores em 2 anos. Este da Oster é, sem dúvida, o melhor custo-benefício para o que ele oferece. Copo grande e fácil de limpar Caio Guimarães

Este liquidificador é o melhor que já tivemos em casa, muito bom é com a potência de 1400 wats tritura tudo, bem provável que em breve vou comprar outro deste Antonio Fernando

Produto excelente. Maior do que imaginava e precisava. Chegou muito rápido Patrícia

Pontos de atenção

O liquidificador é robusto, resistente e possui belo design. É importante ressaltar que sua eficiência é maior em grandes quantidades. Para pessoas que moram sozinhas e necessitam de porções menores recomendo adquirir com litragem menor Sergio Augusto M. de Carvalho

Botão frágil, acabamento ligeiramente grosseiro. Porém, motor superpotente, jarra grande. Recomendo Minéia Carvalho

A potência foi o motivo da compra, e ele realmente cumpre com a proposta. Mas fiquei com pena. [...] O plástico é frágil, acabamento fraco. A tampa tem dificuldade de encaixar, tem que dar uma empurradinha, o botão de velocidade sai, e dá para ver que logo irá quebrar Avaliação anônima no site da Amazon

