Talibãs expõem sua façanhas bélicas em museu no norte do Afeganistão

Os talibãs inauguraram um museu no norte do Afeganistão para expor seus feitos ao público, entre exemplares do Alcorão do século XVII, bronzes, peças de cerâmicas e moedas antigas.

A galeria fica na imponente mesquita Rawze-i-Sharif, também conhecida como mesquita Azul, de Mazar-i-Sharif, capital da província de Balkh, cujo patrimônio cultural é inestimável. Muitas relíquias foram destruídas, roubadas ou exportadas ao longo de quatro décadas de conflitos na região.

É proibido fazer fotos ou vídeos devido a uma "ordem das autoridades", que mandaram expor os objetos sobre a guerra exclusivamente neste museu, segundo o diretor, Abdul Qayum Ansari.

"O mundo inteiro deveria ver isto, nosso povo deveria ver isto", defendeu Ansari. "Porém nossos líderes não pensam assim e não posso dizer nada". Além disso, as mulheres afegãs também não podem visitá-lo, pois seu acesso à mesquita Azul é proibido.

No meio da sala, uma velha moto Honda vermelha está em destaque, dentro de uma vitrine com um lança-foguetes oxidado.

A moto "era um dos meios de transporte dos mujahidin durante a guerra" travada por combatentes talibãs contra o Exército americano por 20 anos, até que as tropas de Washington se retiraram do país em 2021, explicou Ansari à AFP.

Já o lança-foguetes "era utilizado contra máquinas de guerra, como os tanques", afirmou.

Em outra vitrine, um grande barril amarelo é exposto com explosivos, bombas caseiras, detonadores e até pilhas.

Se há poucos objetos da guerra expostos é porque "falta de espaço", segundo o diretor.

"Ao contrário das antiguidades, estes objetos não têm nenhuma história antiga, mas desempenharam um grande papel na vitória do Emirado islâmico e são extraordinários para a cidade", sustenta.

