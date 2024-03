Tales: PF estuda chamar Bolsonaro de novo e ex-ministro da Defesa

A Polícia Federal pensa em chamar Jair Bolsonaro para prestar um novo depoimento, além de convocar o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News nesta quarta (6).

Há uma certa discussão dentro da Polícia Federal e até do Supremo, junto ao Alexandre de Moraes, se após o depoimento do Mauro Cid vai valer dar uma nova chance a Bolsonaro, Braga Netto e ao ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira - diante do que Cid venha a falar e do que Freire Gomes já falou, se eles tiverem algo para acrescentar.

A questão do sigilo está sendo considerada como fundamental porque é ela quem faz as pessoas preferirem falar. Um ex-ministro da Defesa me disse que, dentro do meio militar, o que se conversa com essas pessoas que vão depor é 'digam a verdade', para não caírem em contradição e preservar a instituição.

Só que não tem como Bolsonaro, Braga Netto e o general [Augusto] Heleno contarem toda a verdade. Tales Faria, colunista do UOL

Dentro desse cenário, Tales avalia que o novo depoimento de Mauro Cid à PF, marcado para segunda (11), trará mais elementos para reforçar o envolvimento de Bolsonaro com a trama golpista.

A grande expectativa é que ele não desminta o que Freire Gomes disse. A essa altura do campeonato, Cid busca mais o apoio dos militares da ativa e de quem está no comando do Exército do que do Bolsonaro.

É provável que Cid aprofunde informações sobre a participação do Bolsonaro e de outras pessoas do entorno dele no golpe. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Quem trata Braga Netto como pária corre risco de levar troco

O isolamento dispensado pelos bolsonaristas a Braga Netto pode se voltar contra eles próprios, avaliou Josias de Souza. Em conversa com senadores do PL, o colunista revelou que o general desfruta de uma imagem negativa tanto entre seus ex-colegas militares como bolsonaristas civis.

Braga Netto foi retirado da folha de pagamento do PL. Valdemar [Costa Neto, presidente do partido] alegou que ele foi proibido de se comunicar com outros investigados pela Justiça. Mas Bolsonaro está na mesmíssima condição e continua recebendo. Estão tratando Braga Netto como um pária. Quem faz isso se arrisca a receber o troco. Daqui a pouco, Braga Netto se converte em um delator. Josias de Souza, colunista do UOL

