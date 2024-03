Substância química que causa câncer é encontrada em tratamentos para acne, diz laboratório dos EUA

(Reuters) - Altos níveis de benzeno, substância química que causa o câncer, foram detectados em alguns tratamentos para acne de marcas como Clinique, da Estee Lauder, Up & Up, da Target, e Clearasil, da Reckitt Benckiser, afirmou o laboratório independente dos EUA Valisure.

O Valisure também entrou com uma petição na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) pedindo que o órgão regulador faça um recall dos produtos, conduza uma investigação e revise orientações à indústria, afirmou o laboratório de New Haven, Connecticut, nesta quarta-feira.

Benzeno também foi detectado no Proactiv, no PanOxyl, no sabonete contra acne da Walgreens e no creme de acne Equate Beauty, do Walmart, entre outros, segundo o Valisure.

Target, Estee Lauder, Walmart e Reckitt não responderam aos pedidos da Reuters por comentários. A FDA ainda não respondeu a petição do Valisure.

Benzeno pode se formar “em níveis inaceitavelmente altos” em produtos para tratamento da acne à base de peróxido de benzoíla, tanto nos que são vendidos livremente quanto com prescrição médica, afirmou o Valisure.

O carcinógeno já foi encontrado em vários produtos de consumo, incluindo filtros solares, desinfetantes para a mão e shampoos secos, o que levou a recalls de produtos fabricados por empresas como Procter & Gamble e Johnson & Johnson.

Mas a detecção de benzeno em produtos para o tratamento da acne foi “substancialmente diferente” dos outros casos, segundo o Valisure.

“O benzeno que encontramos em filtros solares e outros produtos de consumo eram impurezas que vieram de ingredientes contaminados; no entanto, o benzeno em produtos à base de peróxido de benzoíla estão vindo do próprio peróxido de benzoíla”, disse o co-fundador e presidente do Valisure, David Light.

Os testes do Valisure mostraram que alguns produtos podem formar mais de 800 vezes a concentração limite condicionalmente restringido pela FDA para o benzeno.

Altos níveis de benzeno não foram encontrados apenas nos produtos para acne, mas também no ar em torno de produtos incubados, indicando que o carcinógeno pode vazar de algumas das embalagens e se tornar um possível risco de inalação, disse o Valisure.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)