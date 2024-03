Stellantis diz estar comprometida a elevar produção na Itália

BRASÍLIA, 6 MAR (ANSA) - O CEO global da Stellantis, Carlos Tavares, afirmou nesta quarta-feira (6) que a empresa está comprometida em elevar a produção na Itália para 1 milhão de veículos por ano, mas cobrou subsídios do governo para incentivar a compra de carros elétricos pela classe média.

"Nossa capacidade instalada na Itália pode fazer 1 milhão de veículos, e é do nosso interesse utilizar essa capacidade plenamente, portanto compartilhamos um objetivo com o governo italiano", disse Tavares ao ser questionado pela ANSA em coletiva de imprensa em Brasília, quando foi apresentado um plano de R$ 30 bilhões em investimentos no Brasil entre 2025 e 2030.

No entanto, o executivo ressaltou que, para que isso aconteça, é preciso "apoiar a compra de veículos elétricos pelos cidadãos italianos", em um país onde os consumidores "já demonstraram uma sensibilidade muito importante em relação ao preço" devido à elevada participação do segmento B no mercado.

"Já em 2023, a produção da Stellantis na Itália aumentou 10% em relação a 2022, um excelentíssimo resultado, portanto a primeira coisa que a gente devia ouvir é as pessoas a bater palmas. Se a gente fosse capaz de fazer 10% a cada ano, iríamos atingir 1 milhão de veículos muito antes de 2030. Mas enquanto o governo italiano não trouxer esses subsídios, vai ser muito difícil irmos além do que estamos a fazer neste momento", acrescentou Tavares. (ANSA).

