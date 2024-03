Stellantis anuncia investimento de R$30 bi no Brasil até 2030

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - A Stellantis, que detém marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroen, anunciou nesta quarta-feira um ciclo de investimentos de 30 bilhões de reais no Brasil entre 2025 e 2030.

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, executivos da companhia afirmaram em entrevista à imprensa que o anúncio representa o maior plano de investimentos da história da indústria automotiva no Brasil e da América do Sul.

“Os 30 bilhões de reais serão todos no Brasil, serão investidos para renovar os nossos carros existentes, fazer novos lançamentos, introduzir a tecnologia bio-hybrid e investir em novos negócios”, disse o presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano.