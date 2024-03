Sono da beleza: 9 produtos que tratam sua pele e cabelo enquanto você dorme

Sabia que o autocuidado pode ser praticado também durante o sono? E não estamos falando apenas de dormir a quantidade de horas adequada num ambiente calmo e acolhedor. Existem produtos com componentes ativados à noite que trabalham na pele e nos cabelos enquanto você descansa.

Se interessou? Dá uma olhada nessa lista especial preparada pelo Guia de Compras UOL com base na descrição dos fabricantes.

Cuidados com seu rosto e seus pés

Fórmula com jojoba e mais seis ativos (um blend dos óleos de semente de uva, gergelim, may chang, gerânio e calêndula, além de Vitamina E).

Promete uma pele macia, descansada e tonificada ao acordar.

Fácil de usar: basta aplicar de 2 a 4 gotas do óleo e espalhar por todo o rosto, pescoço e colo.

Rápida absorção, não deixa o rosto melado, de acordo com a empresa.

Tem ácido hialurônico, componente que ajuda a renovar a pele e reduzir marcas de expressão.

Hidratação prolongada.

Creme antissinais noturno para a área dos olhos.

Composto por ativos que ajudam diminuir as bolsas e a reduzir o inchaço.

Vegano e para todos os tipos de pele.

Promete hidratar a pele por 24 horas.

Com ácido hialurônico, ajuda a tonificar e a preencher linhas de expressão.

Resultados visíveis a partir de 8 semanas, segundo o fabricante.

Máscara feita especialmente para a hidratação dos lábios durante o sono.

Tem ácido hialurônico e óleo de semente de uva na fórmula, agentes que ajudam na reparação celular.

Textura macia e aroma suave.

Com extrato de chá verde, suaviza a pele áspera e ressecada dos pés.

Contém microesferas que liberam emolientes hidratantes e criam uma barreira protetora para a pele.

Cheiro leve e relaxante.

Cabelos

Tratamento noturno para proteger os cachos dos efeitos do travesseiro.

Criado para manter a definição dos cachos durante a noite.

Promete 10 vezes mais nutrição e 2 vezes menos frizz ao acordar.

Creme capilar noturno que preserva a microbiota do couro cabeludo.

A composição com manteiga de karité e óleo de buriti promete revitalizar os fios e reduzir o frizz.

Resultados esperados: cabelos mais encorpados e com brilho.

À base de cera vegana, promove uma blindagem que mantém os nutrientes dentro da fibra capilar.

Hidrata e combate o frizz durante a noite.

Combate o envelhecimento dos fios.

