Servidores de Estados e municípios ganham curso de MBA em PPPs e Concessões Sustentáveis

Servidores concursados e empregados públicos (de bancos estatais, por exemplo) de Estados e municípios ganharão um curso de MBA Executivo em Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões sustentáveis na Fundação Getúlio Vargas (FGV). As vagas foram abertas esta semana para a iniciativa do Ministério da Fazenda de fomentar o apoio das instituições financeiras aos entes subnacionais que desejem aprimorar sua gestão fiscal ou promover investimentos.

A iniciativa foi anunciada no começo de fevereiro, tem participação do Banco do Brasil e apoio da Secretaria do Tesouro Nacional, e será financiada com os recursos de contrapartidas de uma Portaria Normativa de 2023.

O programa de pós-graduação visa a "fomentar a formação de quadro técnico especializado no setor público na área de PPPs e Concessões em Projetos Sustentáveis, por meio de capacitação inovadora e apta a reduzir lacunas de conhecimento em parcerias entre os setores público e privado".

O prazo para indicação dos candidatos pelos Estados e municípios, envio de pré-projeto, demais documentos e de formulário preenchido vai até o próximo dia 29. A previsão é que as aulas comecem em 27 de maio.

Estão sendo programadas disciplinas que tratam de desafios públicos considerados como atuais, como geração de energia renovável, florestas, unidades de conservação e parques sustentáveis, reflorestamento sustentável e recuperação de áreas degradadas, requalificação urbana e adaptação à mudança climática, saneamento, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana e infraestrutura para abastecimento/recarga sustentável entre outros projetos inovadores na agenda ambiental e de adaptação às mudanças climáticas.