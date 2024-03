Salah volta ser relacionado no Liverpool após problemas físicos

O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, afastado há duas semanas e meia devido a problemas físicos, apareceu na lista de relacionados pelo técnico Jürgen Klopp divulgada nesta quarta-feira (6) para o jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa contra o Sparta Praga.

O jogador treinou normalmente com seus companheiros nesta quarta, véspera do duelo na República Tcheca.

Salah jogou apenas 46 minutos pelo Liverpool desde que sofreu uma lesão na coxa quando defendia o Egito na Copa Africana de Nações, em meados de janeiro.

Ele entrou em campo no dia 17 de fevereiro contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês, e brilhou com uma assistência e um gol na vitória dos 'Reds' por 4 a 1. No entanto, seu retorno foi breve, já que depois teve que voltar ao departamento médico por um problema muscular.

jta/dr/iga/cb/yr

© Agence France-Presse