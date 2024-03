Resgate de motorista de carreta dependurado em ponte tem até rapel nos EUA

Um acidente assustador no Kentucky, Estados Unidos, acabou em um caminhão pendurado e um ponte interditada. A motorista conseguiu ser salva, entretanto duas pessoas ainda seguem hospitalizadas e a ponte ficou por mais de um dia fechada.

O que aconteceu

Tudo ocorreu na última sexta-feira (1º) na ponte George Rogers Clark Memorial, que cruza o rio Ohio até o estado de Indiana. A colisão envolveu outros três veículos. No fim, a cabine do caminhão ficou pendurada na ponte.

Cerca de 30 bombeiros foram ao local, junto a médicos e policiais. Para resgatar a motorista do caminhão, um bombeiro desceu até a cabine e conseguiu recuperá-la por rapel.

A motorista do caminhão foi levada a um hospital próximo para avaliação e sofreu apenas ferimentos leves.

No entanto, os ocupantes dos outros veículos envolvidos não tiveram a mesma sorte. Duas pessoas também foram hospitalizadas com ferimentos "graves e potencialmente fatais".

O caminhão seguiu pendurado por mais de um dia no local, por isso a ponte permaneceu fechada por mais de 24 horas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.