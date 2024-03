República Dominicana reforça segurança, após líder de gangue do Haiti alertar para "guerra civil"

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - A República Dominicana disse nesta quarta-feira que manterá medidas rígidas de segurança em sua fronteira com o Haiti, após Jimmy Cherizier, membro de uma gangue que tenta derrubar o governo do país vizinho, alertar que pode haver guerra civil e genocídio.

O primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, que não foi eleito, aterrissou no território norte-americano de Porto Rico na terça-feira, acabando com as dúvidas sobre o seu paradeiro após viajar ao Quênia na semana passada para fechar um acordo de segurança para que a nação africana lidere uma força internacional de combate às gangues.

“Se Ariel Henry não renunciar, se a comunidade internacional continuar apoiando Ariel Henry, eles nos levarão diretamente a uma guerra civil que acabará em genocídio”, disse Cherizier, conhecido como Barbeque, em uma entrevista coletiva na terça-feira.

Em um comunicado governamental nesta quarta-feira, o ministro da Defesa dominicano, Carlos Luciano Díaz Morfa, visitando a fronteira com o Haiti, disse que “tudo está calmo”.

“Onde os portões de fronteira estão abertos, há um fluxo comercial menor que o comum, mas eles continuam operando normalmente sob supervisão militar”, acrescentou.

O comunicado afirmou que “medidas rígidas de segurança estão sendo mantidas na fronteira dominicana-haitiana”, mas não deu mais detalhes.

(Reportagem de Steven Aristil em Porto Príncipe e Sarah Morland na Cidade do México)