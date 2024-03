Refinaria de Mataripe compra 500 mil barris de petróleo de Atapu da União, diz PPSA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Refinaria de Mataripe, na Bahia, venceu leilão do governo brasileiro e comprou uma carga de petróleo do campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos, de 500 mil barris, informou nesta quarta-feira a PPSA, estatal responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção no pré-sal.

Foi a primeira vez que uma carga de petróleo da União foi vendida diretamente para uma refinaria, ressaltou a estatal.

Todas as empresas que já atuam no pré-sal foram convidadas para participar, além da Prio e da Refinaria de Mataripe.

Além da vencedora, Galp e Petrobras também enviaram propostas.

A carga estará disponível para carregamento em abril.

As ofertas, baseadas no preço do Brent, foram abertas em tempo real em reunião realizada pela plataforma Teams entre a PPSA e representantes das empresas participantes.

A Refinaria de Mataripe, antes chamada Refinaria Landulpho Alves (Rlam), é administrada atualmente pela Acelen, do Mubadala Capital, de Abu Dhabi, após ter sido vendida pela Petrobras em 2021, por 1,65 bilhão de dólares durante o governo de Jair Bolsonaro.

Além da carga desta quarta-feira, a PPSA havia vendido outras duas cargas de Atapu de 500 mil barris, para Galp e Equinor, ambas em 2023.

(Por Marta Nogueira)