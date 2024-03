Receita divulga hoje regras para declaração do IR 2024

A Receita Federal anuncia às 11h desta quarta-feira (6) as regras para a declaração do Imposto de Renda 2024. O prazo para entrega da declaração começa em 15 de março.

O que se sabe

O contribuinte terá dois meses e meio para realizar a entrega da declaração, que é referente ao ano-base 2023. O prazo de entrega é de 15 de março a 31 de maio, o mesmo do ano passado.

O programa para envio da declaração será liberado no dia 15 de março, segundo a Receita. As regras serão divulgadas pelo subsecretário de arrecadação, cadastros e atendimento, auditor-fiscal Mário Dehon, e pelo subsecretário de gestão corporativa, auditor-fiscal Juliano Neves e conduzida pelo auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2024.

A Receita deve divulgar as novidades no programa de declaração do IR e os valores a serem declarados pelos contribuintes. A coletiva de imprensa será transmitida pelo canal do Ministério da Fazenda no YouTube.