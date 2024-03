Receita da Etihad Airways chega a US$ 5,5 bilhões em 2023

ABU DHABI, 6 de março de 2024 (WAM) -- A Etihad Airways anunciou seus resultados financeiros para todo o ano de 2023, relatando uma receita total de AED20,3 bilhões (US$ 5,5 bilhões) para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023. A receita total da empresa no ano anterior tinha sido AED18,3 bilhões (US$ 5,0 bilhões).

A companhia aérea registrou um resultado operacional de AED 1,4 bilhão (US$ 394 milhões), impulsionado pelo crescimento anual de AED 4 bilhões (US$ 1,1 bilhão) na receita de passageiros, enquanto reduziu o custo unitário, excluindo o combustível, em 7%, marcando uma melhoria significativa na lucratividade do negócio de passageiros.

A companhia aérea transportou 14 milhões de passageiros no ano passado, um aumento de cerca de 40% em relação ao ano anterior, destacando a contínua e robusta demanda por viagens em sua crescente rede, com uma taxa de ocupação geral de 86%, em comparação com 82% em 2022.

Em 2023, a companhia aérea lançou 15 novos destinos, incluindo Lisboa, Copenhague, Calcutá e Osaka. Aumentou também sua frota operacional em 14 aeronaves, para suportar um crescimento de aproximadamente 30% em assentos-quilômetro disponíveis oferecidos (ASKs).

O forte desempenho da Etihad em 2023 segue uma reorganização bem-sucedida de seus negócios, aumentando seu foco na oferta principal da companhia aérea ao se desfazer de serviços e negócios de suporte auxiliares; reestruturando a frota para se concentrar nas aeronaves mais eficientes e avançadas; simplificando e racionalizando sua rede de destinos; e aumentando o foco na produtividade e na economia de custos.

A frota de passageiros widebody da Etihad era composta por 78% de aeronaves de nova geração, uma das maiores proporções do setor, ressaltando a dedicação à eficiência operacional e contribuindo significativamente para suas metas de redução de emissões.

Mohammed Ali Al Shorafa, presidente do Etihad Aviation Group, disse que a equipe continuou a tornar a companhia aérea mais forte e mais eficiente, ao mesmo tempo em que proporcionou experiências extraordinárias aos clientes. "Estou confiante de que continuaremos a construir sobre essa base sólida à medida que aumentarmos nossa rede, aprimorarmos nossa oferta e conectarmos ainda mais pessoas a Abu Dhabi, apoiando e promovendo as ambições de turismo do Emirado, concretizando nossa visão de ser a companhia aérea que todos querem voar", falou.

Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways, destacou que, após o forte desempenho em 2023, no qual um resultado operacional de AED 1,4 bilhão (US$ 394 milhões) e um lucro líquido de AED 525 milhões (US$ 143 milhões) foram alcançados, a tarefa próxima é fortalecer ainda mais os negócios à medida em que a companhia continua a estratégia de crescimento, buscando mais oportunidades de expansão de margem. "A capacidade de execução da equipe da Etihad é excelente, e é graças ao seu trabalho árduo e incansável que conseguimos alcançar esses resultados. Estou confiante de que temos a melhor equipe do mundo. Essa conquista ressalta nosso compromisso com o crescimento sustentável e lucrativo, controle robusto de custos e eficiência operacional. "Olhando para o futuro, continuaremos a cumprir o mandato de nosso acionista, que é o de ser uma companhia aérea financeiramente viável, oferecendo experiências extraordinárias aos clientes", concluiu Antonoaldo.