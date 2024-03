Rafael Nadal desiste de disputar Masters 1000 de Indian Wells

Um dia antes do que seria sua estreia, o tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quarta-feira (6) a sua desistência do Masters 1000 de Indian Wells, no qual iria reaparecer nas quadras após dois meses afastado devido a uma lesão.

"É com grande tristeza que tenho de me retirar deste torneio incrível", anunciou em suas redes sociais o espanhol, que no domingo disputou um jogo de exibição contra o seu compatriota Carlos Alcaraz, em Las Vegas.

"Tenho trabalhado duro e treinado. Fiz um exame neste fim de semana, mas não estou preparado para jogar no mais alto nível num evento tão importante", lamentou o detentor de 22 títulos de Grand Slam.

Nadal, de 37 anos, tenta adquirir a forma física suficiente para enfrentar aquela que pode ser a última temporada da sua lendária carreira, na qual pretende competir em Roland Garros (20 de maio a 9 de junho) e nos Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho a 11 de agosto).

Depois de um 2023 quase em branco, o gigante espanhol voltou às quadras de Brisbane em janeiro, mas na terceira partida sofreu uma lesão muscular que o deixou novamente afastado.

- "Não posso mentir para mim mesmo" -

Nadal desembarcou na Califórnia com quase duas semanas de antecedência para preparar o regresso num torneio que já venceu três vezes (2007, 2009 e 2013).

Nesse período se mudou para Las Vegas (Nevada) para o amistoso de duas horas que perdeu para Alcaraz, após o qual disse que se sentia bem fisicamente.

Nesta quarta-feira, porém, Nadal não participou da coletiva de imprensa das estrelas presentes em Indian Wells e anunciou sua desistência menos de 24 horas antes de sua estreia na primeira rodada contra Milos Raonic.

Se o espanhol, que ocupa a 652ª posição no ranking da ATP devido a sua inatividade, tivesse superado Raonic, o dinamarquês Holger Rune, número sete do mundo, seria seu adversário na segunda rodada.

"Não é uma decisão fácil, é dura, mas não posso mentir para mim mesmo nem mentir para milhares de fãs", escreveu Nadal. "Todo mundo sabe o quanto gosto deste lugar e o quanto gosto de jogar aqui. Essa também é uma das razões pelas quais vim muito cedo para o deserto para treinar e tentar me preparar".

Nadal não disputa este Masters 1000 desde que perdeu a final de 2022 para o americano Taylor Fritz, num jogo em que também teve um problema físico.

O diretor do torneio, Tommy Haas, manifestou sua decepção com a desistência do espanhol.

"Desejamos a ele que continue se recuperando e esperamos que ele possa voltar à atividade em breve" disse Haas. "Ele é um dos favoritos de todos os tempos dos fãs aqui e esperamos vê-lo novamente em Indian Wells no futuro".

O tenista indiano Sumit Nagal será o substituto de Nadal no torneio, informou a organização.

