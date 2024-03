Quem pichou Ferrari com xingamentos antes de carrão ser guinchado em Maceió

O influenciador Kel Ferreti chamou a atenção nesta semana após afirmar ser o dono de uma Ferrari vermelha que estava estacionada, e toda pichada, na Avenida Silvio Carlos Viana, na Ponta Verde, conhecido ponto turístico de Maceió.

O veículo, inicialmente dado como abandonado, foi guinchado e recolhido pelo DMTT (Departamento Municipal de Transportes e Trânsito). Mas, no mesmo dia, Kel afirmou que tudo não se passava de uma ação de marketing e após pagar as taxas retirou o carro do pátio.

Aos 38 anos, o influenciador, que se intitula como "rei do marketing" já é conhecido por se envolver em polêmicas. Ele usa redes para compartilhar viagens, carros de luxo e seu cotidiano.

Ex-PM, influenciador Kel Ferreti posa com Ferrari antes de carrão receber as 'pichações' Imagem: Reprodução

Ele possui 2,2 milhões de seguidores e afirma ter faturado mais de 60 milhões na internet com a venda de cursos de ´como ganhar dinheiro na internet´.

Além de uma Ferrari vermelha modelo California e ano 2010, com preço médio de R$ 1,37 milhão, ele também exibe um Evoque Conversível e uma Porsche 718 conversível em suas redes.

No ano passado, ele causou polêmica ao postar um vídeo onde aparece dançando e fazendo manobras perigosas em um carro em movimento, sem cinto de segurança, em uma avenida de Maceió.

Na ocasião, ele apareceu comemorando o desligamento dos radares eletrônicos na capital alagoana. Posteriormente, ele alegou que tudo não se passou de uma brincadeira.

Outra polêmica envolvendo o influenciador, também registrada no ano passado, foi quando ele instalou uma banheira de hidromassagem na varanda do apartamento alugado em que mora, em Guaxuma. O que seria proibido no prédio.

Kel Ferreti na banheira que virou alvo de decisão judicial Imagem: Reprodução/Instagram

O caso foi parar na Justiça, que determinou a retirada do equipamento do local. Após a decisão judicial, o influenciador retirou a banheira e a levou para uma praia da cidade, onde a encheu de cerveja e distribui para quem passava pelo local.

Kel já foi Policial Militar e foi expulso da corporação em 2023 por crime eleitoral. Em 2010, ele fez um vídeo na urna eletrônica mostrando em quem votaria para presidente e governador.