Powell diz esperar mudanças "amplas e substanciais" em proposta da Basileia

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse esperar que os reguladores bancários adotem mudanças "amplas e substanciais" em um plano controverso para aumentar as exigências de capital dos grandes bancos.

Em depoimento ao Congresso, Powell disse que as autoridades começaram a reconsiderar a chamada proposta "Basileia III endgame", revelada em julho, e que estão cientes das reclamações do setor sobre seu custo e possível impacto econômico.

“Ouvimos as preocupações e espero que haja grandes mudanças materiais na proposta”, disse ele ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. "Acrescentarei que estou confiante de que o produto final terá amplo apoio no Fed e no mundo em geral."

Powell também não descartou a possibilidade de propor novamente a regra para solicitar mais feedback, medida que poderia atrasar significativamente o projeto e potencialmente empurrá-lo para uma nova administração presidencial.

A Reuters informou antes do depoimento de Powell que os reguladores estudam mudanças importantes na proposta, que mudaria a forma como os bancos avaliam o seu risco e quanto dinheiro precisam reter para fazer frente a potenciais perdas. Os bancos opuseram-se intensamente à proposta, considerando-a equivocada e excessivamente dispendiosa.

(Reportagem de Pete Schroeder)