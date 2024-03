Petróleo sobe 1% após pequeno aumento nos estoques dos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 1% nesta quarta-feira devido a um aumento menor do que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, uma grande retirada dos estoques de derivados e comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA de que ainda espera cortes nas taxas de juros este ano.

As taxas de juros mais baixas poderiam aumentar a procura por petróleo, impulsionando o crescimento econômico.

O petróleo Brent subiu 0,92 dólar, ou 1,1%, a 82,96 dólares o barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 0,98 dólar, ou 1,3%, a 79,13 dólares.

Foi a primeira alta do Brent em cinco dias.

A Administração de Informação de Energia dos EUA (AIE) disse que as empresas de energia adicionaram 1,4 milhão de barris de petróleo aos estoques, abaixo do esperado, durante a semana encerrada em 1º de março, enquanto os estoques derivados caíram muito mais do que o esperado.

Para os estoques de petróleo, isso se compara ao aumento de 2,1 milhões de barris previsto pelos analistas em uma pesquisa da Reuters e ao aumento de 0,4 milhão de barris mostrado nos dados do Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês), um grupo industrial. [EIA/S] [EIA/A]

As empresas de energia também retiraram 4,1 milhões de barris dos estoques de derivados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, e 4,5 milhões de barris dos estoques de gasolina na semana passada.

Isso se compara às previsões dos analistas de retiradas semanais muito menores, de 0,7 milhão de barris de derivados e 1,6 milhão de barris de gasolina.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Georgina McCartney em Houston, Paul Carsten e Deep Vakil em Londres, Laura Sanicola em Nova York e Andrew Hayley em Pequim)