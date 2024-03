Peru retoma sistema bicameral no Congresso após 30 anos

LIMA (Reuters) - O Congresso do Peru aprovou nesta quarta-feira, em uma votação final, o retorno do funcionamento do Legislativo com duas Casas, após mais de três décadas com apenas um órgão legislativo.

A retomada foi aprovada com os votos de 91 dos 130 parlamentares da câmara única. A medida segue agora para a mesa da presidente Dina Boluarte para ser assinada e se tornar lei.

O sistema bicameral do Congresso foi extinto pela Constituição de 1993, redigida um ano após o então presidente Alberto Fujimori fechar o Congresso e suspender a Constituição para promulgar reformas econômicas de livre mercado e medidas antiterrorismo.

Em 2022, o ex-presidente Pedro Castillo também tentou fechar o Congresso, o que levou à sua destituição.

A aprovação desta quarta-feira ocorre após uma votação preliminar em novembro. Apesar do apoio dos parlamentares, a maioria dos peruanos rejeitou a bicameralidade em um referendo de 2018.

A Câmara baixa do Peru será composta por 130 representantes, enquanto 60 parlamentares terão assento no Senado, segundo o texto do projeto de lei.

Nos dois casos, os parlamentares terão um mandato de cinco anos e poderão ser reeleitos uma vez.

As próximas eleições presidenciais e parlamentares do Peru estão programadas para 2026.

(Reportagem de Marco Aquino)