Paquistanês Bhutto, enforcado há 44 anos, não teve julgamento justo, diz Suprema Corte

Por Asif Shahzad

ISLAMABAD (Reuters) - A Suprema Corte do Paquistão determinou nesta quarta-feira que o ex-primeiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto, que foi enforcado há 44 anos após ser condenado por assassinato, não teve um julgamento justo.

Bhutto, fundador do Partido Popular do Paquistão (PPP), atualmente dirigido por seu neto e ex-ministro das Relações Exteriores, Bilawal Bhutto Zardari, foi enforcado em 1979 após um julgamento sob o regime militar do falecido general Zia-ul-Haq.

"Não consideramos que as exigências de um julgamento justo e do devido processo legal tenham sido atendidas", disse o presidente da Suprema Corte, Qazi Faez Isa, em comentários transmitidos ao vivo sobre a decisão que, segundo ele, foi unânime de uma bancada de nove membros chefiada por ele.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif saudou a decisão. "É um desenvolvimento positivo que um erro cometido por um tribunal tenha sido corrigido por um tribunal", disse ele em um comunicado de seu gabinete.

A decisão foi tomada em resposta a uma ação judicial apresentada pelo pai de Bhutto Zardari, Asif Ali Zardari, durante seu mandato como presidente em 2011. Ela solicitava um parecer do tribunal superior sobre a revisão da sentença de morte concedida ao fundador do PPP.

"Nossa família esperou 3 gerações para ouvir essas palavras", afirmou Bhutto Zardari mais tarde em uma publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Grupos de direitos humanos dizem que os 11 anos de ditadura de Haq foram marcados por ataque à democracia, perseguição e prisão de trabalhadores do PPP e punição pública de opositores e críticos.