No El País, Lula diz que paz é privilégio para alguns e cobra 'humanismo'

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) publicou hoje um editorial no maior jornal da Espanha, o El País, antes de receber o presidente de governo espanhol, Pedro Sánchez, em Brasília.

O que aconteceu

No texto, Lula diz que paz ainda é privilégio de alguns, e defendeu "mais humanidade". "Num mundo que gasta 2,2 bilhões de dólares por ano em armas, a paz continua a ser um privilégio de alguns, enquanto as guerras causam destruição, sofrimento e a morte de inocentes. Num mundo que produz riqueza no valor de 105 bilhões de dólares por ano, mais de 735 milhões de pessoas ainda não têm nada para comer", escreveu.

Presidente defendeu que a desigualdade social é "terreno fértil para o extremismo" e, portanto, uma ameaça à democracia. "Quando a democracia não consegue garantir o bem-estar dos cidadãos, prosperam figuras que vendem soluções simplistas para problemas complexos, semeando a desconfiança no processo eleitoral e nas instituições políticas", disse.

Ele também comemorou que Brasil e Espanha tenham líderes progressistas. Sánchez é filiado ao Partido Socialista Operário Espanhol. "Raramente na história o apoio entre as forças progressistas mundiais, como a aliança que mantemos com Espanha, foi tão necessário e urgente como agora. É nossa responsabilidade trabalhar juntos para que a indiferença não prevaleça sobre o humanismo", declarou.

Lula recebe espanhol hoje no Palácio do Planalto às 10h30 (horário de Brasília). Haverá uma cerimônia de recepção e reuniões entre os presidentes e com uma delegação de empresários.