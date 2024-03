Ministro das Finanças do Reino Unido reduz impostos em tentativa de aumentar chances eleitorais de Sunak

Por David Milliken e Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, ofereceu aos eleitores cortes de impostos em uma tentativa de atraí-los de volta ao Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak antes da esperada eleição de 2024, reduzindo ao máximo as reservas de emergência das contas públicas.

Hunt disse que estava reduzindo a taxa de contribuições para a previdência social pagas pelos trabalhadores em 2 pontos percentuais pela segunda vez em pouco mais de quatro meses, o que colocaria uma média de 900 libras nos bolsos dos trabalhadores por ano.

"É claro que as taxas de juros permanecem altas enquanto reduzimos a inflação", disse ele no discurso orçamentário anual desta quarta-feira -- possivelmente sua última grande declaração fiscal antes da eleição.

"Mas devido ao progresso que fizemos, porque estamos cumprindo as prioridades econômicas do primeiro-ministro, agora podemos ajudar as famílias não apenas com o apoio temporário ao custo de vida, mas com cortes permanentes nos impostos", disse ele ao Parlamento.

Hunt anunciou outras medidas para ajudar os eleitores, incluindo um congelamento do imposto sobre combustíveis, a prorrogação do congelamento do imposto sobre bebidas alcoólicas até fevereiro do próximo ano e a continuação de um programa de apoio para famílias de baixa renda.

Segundo Hunt, os analistas orçamentários do governo estimaram que o governo tinha agora pouco menos de 9 bilhões de libras de "folga fiscal" -- o espaço disponível para futuros gastos ou cortes de impostos, sem deixar de cumprir sua meta de reduzir a carga tributária britânica ao final de um período de cinco anos.

Paul Johnson, chefe do instituto de pesquisa Institute for Fiscal Studies, disse que os planos de Hunt dependem de previsões de empréstimos que mostram o déficit orçamentário diminuindo drasticamente.

"Considere isso com uma pitada de sal", disse Johnson na plataforma de mídia social X. "Dependerá da implementação de planos de gastos extremamente apertados que implicarão em cortes para muitos serviços públicos."

Para ajudar a fechar as contas, Hunt prorrogou por um ano uma taxa sobre os lucros das empresas de energia e disse que cobrará impostos de pessoas "não domiciliadas" que morem no Reino Unido por mais de quatro anos de renda no exterior.

O Partido Trabalhista, da oposição, propôs medidas semelhantes.

Hunt disse que os analistas orçamentários do Reino Unido estão agora prevendo que a economia crescerá 0,8% este ano, depois de entrar em recessão no segundo semestre de 2023.

A nova projeção para o crescimento é um pouco mais forte do que os 0,7% projetados na perspectiva anterior para 2024, publicada pelo Escritório de Responsabilidade Orçamentária em novembro.

O escritório agora projeta uma expansão da produção econômica de 1,9% em 2025 e de 2,0% em 2026, disse Hunt, em comparação com suas expectativas anteriores de crescimento de 1,4% e 2,0% em 2025 e 2026.

Hunt e Sunak prometeram aos eleitores que farão com que a economia cresça mais rapidamente conforme tentam reverter a grande liderança do Partido Trabalhista, de oposição, nas pesquisas de opinião.

Eles aumentaram drasticamente os impostos ao assumirem o cargo em 2022 para conter o caos no mercado de títulos provocado pelos planos de corte de impostos da antecessora de Sunak, Liz Truss, que teve vida curta no cargo.

(Reportagem adicional de Farouq Suleiman)