Ministra emirática chefia delegação dos Emirados Árabes Unidos que participa da sessão extraordinária da OIC para discutir situação no território palestino

JEDDAH, 6 de março de 2024 (WAM) -- Noura Al Kaabi, ministra de Estado, chefiou a delegação dos Emirados Árabes Unidos na Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Membros da Organização de Cooperação Islâmica (OIC), realizada na sede do Secretariado Geral da organização em Jeddah, Arábia Saudita.

A sessão foi organizada com base em um convite do Reino da Arábia Saudita, atual presidente da OIC, da Palestina, da Jordânia e do Irã, para discutir os desenvolvimentos recentes e a situação atual no território palestino, bem como os contínuos ataques israelenses contra os palestinos.

Em um discurso, Al Kaabi destacou que a reunião refletiu a catástrofe humanitária na Faixa de Gaza. A ministra salientou que a guerra exige esforços abrangentes de colaboração para apoiar a obtenção de um cessar-fogo imediato, preservar a vida dos civis, fornecer-lhes ajuda humanitária urgente e promover a segurança e a estabilidade regional e internacional.

"Após a eclosão da crise entre palestinos e israelenses, os Emirados Árabes Unidos iniciaram amplos esforços diplomáticos em todos os níveis com o objetivo de restaurar a paz, com o foco principal em mitigar a gravidade da crise humanitária por meio de todas as medidas disponíveis, protegendo a vida dos civis e preservando as instalações. Os Emirados Árabes Unidos enfatizam a necessidade de garantir imediatamente corredores humanitários para a entrega de ajuda humanitária urgente", Al Kaabi declarou.

A ministra reiterou que os Emirados Árabes Unidos rejeitam a política de Israel de punir coletivamente o povo palestino, suas tentativas de deslocá-lo, bem como a destruição de suas propriedades e casas. Os Emirados Árabes Unidos também condenam todas as práticas que violam o direito internacional e humanitário, e pedem que Israel interrompa a violência e as atividades dos colonos.

"Enquanto continuamos a pedir o fim dessa guerra, devemos estabelecer um caminho claro e transparente para restaurar a paz no Oriente Médio. Isso implica iniciar negociações sérias para alcançar a solução de dois Estados para estabelecer um Estado palestino independente e proporcionar uma vida segura e estável para o povo palestino irmão ao lado de Israel, de acordo com a legitimidade internacional e as resoluções relevantes", defendeu a ministra.

Segundo Al Kaabi, essa é a única solução para cessar os contínuos atos de violência e garantir a segurança e a estabilidade de palestinos e israelenses, ao mesmo tempo em que aborda as condições humanitárias em Gaza de forma sustentável, o que exige uma colaboração ativa entre a comunidade internacional para erradicar o extremismo, a tensão e a violência.

A ministra enfatizou os esforços humanitários e de assistência dos Emirados Árabes Unidos, por meio do fornecimento de várias formas de assistência humanitária aos palestinos. Esses esforços incluem o lançamento da operação humanitária "Gallant Knight 3" pelos Emirados Árabes Unidos e o estabelecimento de uma ponte aérea para fornecer ajuda e assistência médica. Além disso, os EAU enviaram 200 voos, 490 caminhões e dois navios para entregar um total de 20 mil toneladas de ajuda humanitária urgente, incluindo alimentos, água e suprimentos médicos.

"Sua Alteza xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, emitiu uma diretiva para receber mil crianças feridas e mil pacientes com câncer de diferentes faixas etárias da Faixa de Gaza, para fornecer a eles todos os cuidados médicos e de saúde necessários nos hospitais do país", lembrou a ministra.

E emirática declarou ainda que os EAU inauguraram um hospital de campanha abrangente no sul de Gaza, supervisionado por uma equipe dos Emirados, como parte dos esforços para mitigar o sofrimento dos palestinos e apoiar o setor de saúde na Faixa. "Além disso, os EAU enviaram um navio-hospital para apoiar os esforços médicos, como parte de seus esforços para aliviar as repercussões humanitárias enfrentadas pelos palestinos. O país também construiu seis usinas de dessalinização para fornecer água potável aos civis na Faixa de Gaza, operando com uma capacidade geral de 1,2 milhão de galões diários", concluiu a ministra.