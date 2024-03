Minério de ferro cai em Dalian com fraqueza no mercado de aço

(Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta quarta-feira, pressionados por um mercado de aço persistentemente fraco e pela falta de estímulos de grande porte na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,23%, a 881,5 iuanes (122,44 dólares) a tonelada.

"Os traders voltaram à realidade após a importante reunião e os preços do minério de ferro podem sentir mais pressão da fraqueza do mercado de aço", disseram analistas da Sinosteel Futures em uma nota.

Na terça-feira, os formuladores de políticas da segunda maior economia do mundo definiram as principais metas econômicas para o ano durante a reunião anual do parlamento -- o Congresso Nacional do Povo --, que foi observada de perto pelo mercado.

Os principais números ficaram, em grande parte, em linha com as expectativas do mercado, decepcionando aqueles que esperavam um estímulo maior que beneficiaria o consumo de metais.

"A declaração sobre a política imobiliária não é nova", disseram os analistas do Goldman Sachs em uma nota.

"Estimamos que as despesas fiscais orçamentárias relacionadas à infraestrutura possam desacelerar para +3,8% na base anual em 2024, de +5,1% em 2023, principalmente devido ao crescimento mais lento dos gastos com projetos relacionados à economia de energia e proteção ambiental", acrescentaram em uma nota separada.

No entanto, o minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura subia 0,75%, a 115,30 dólares por tonelada.

Outros ingredientes siderúrgicos em Dalian registravam perdas, com o carvão metalúrgico e o coque caindo 2,33% e 1,99%, respectivamente.

Os índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai caíram em meio à demanda fraca. O vergalhão recuou 0,70%, a bobina laminada a quente perdeu 0,77%, o fio-máquina caiu 1,25% e o aço inoxidável retraiu 0,80%.

"A recuperação da demanda de aço tem sido lenta, em parte porque alguns canteiros de obras no sul da China ainda não retomaram as operações no momento devido ao clima adverso", disseram analistas da Galaxy Futures em uma nota.

(Reportagem de Zsastee Ia Villanueva e Amy Lv)