Meta de crescimento de 5% da China para 2024 é alcançável, diz planejador estatal

Por Kevin Yao e Albee Zhang

PEQUIM (Reuters) - O chefe do planejamento estatal da China disse nesta quarta-feira que a meta de crescimento econômico de 5% do governo para este ano, que muitos analistas dizem ser ambiciosa, é possível de ser alcançada e que ele espera que a segunda maior economia do mundo tenha um bom primeiro trimestre.

Em um raro briefing conjunto à margem da reunião anual do Parlamento em Pequim com o ministro das Finanças, o ministro do Comércio, o presidente do banco central e o chefe do órgão regulador de valores mobiliários da China, Zheng Shanjie disse que as autoridades intensificarão os ajustes da política econômica neste ano para consolidar a recuperação.

"A meta está de acordo com as exigências anuais do Décimo Quarto Plano Quinquenal e corresponde ao potencial de crescimento econômico, o que a torna uma meta positiva e alcançável", disse Zheng, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês).

Na terça-feira, o primeiro-ministro Li Qiang anunciou a meta de crescimento de cerca de 5% em seu primeiro relatório de trabalho para o Congresso Nacional do Povo e prometeu transformar o modelo de desenvolvimento do país para compensar o impacto de uma prolongada crise imobiliária, altas dívidas dos governos locais e fraca demanda do consumidor.

Mas os analistas afirmam que pode ser necessário muito mais estímulo para atingir a meta deste ano, e a visão de Li contém uma contradição inerente: seu objetivo de "transformar" o modelo econômico pode ser incompatível com a manutenção de taxas de crescimento estáveis.

"O impacto do inevitável declínio estrutural no setor imobiliário da China está apenas começando", disse Mark Williams, economista-chefe da Capital Economics para a Ásia, em nota aos clientes, alertando que a fraca demanda no setor de construção "poderia reduzir em mais um ponto percentual a taxa média de crescimento econômico da China durante o restante desta década".

A decepcionante recuperação pós-Covid da China tem lançado dúvidas sobre os fundamentos de seu modelo econômico de investimento pesado, aumentando as apostas para a ação do governo na reunião de uma semana do Parlamento.

Em fevereiro, a atividade industrial da China encolheu pelo quinto mês consecutivo, segundo uma pesquisa oficial divulgada na sexta-feira, embora o setor de serviços tenha apresentado sinais modestos de melhora.

"Uma análise abrangente mostra que se pode esperar que a economia tenha um bom primeiro trimestre", disse Zheng, referindo-se aos dados do setor industrial e de serviços de fevereiro.

Ele também disse que as exportações da China no período de janeiro a fevereiro aumentaram em 10%, mas não informou se esse valor foi em iuanes ou em dólares.

Os economistas recentemente consultados pela Reuters esperavam que as remessas de exportação nos dois primeiros meses crescessem apenas 1,9% em relação ao ano anterior, desacelerando em relação a dezembro. Os dados comerciais serão divulgados na quinta-feira.

O comércio exterior da China está enfrentando uma situação grave neste ano, disse o ministro do Comércio, Wang Wentao, durante a coletiva de imprensa.