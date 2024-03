Meloni lamenta 'clima' político da Itália durante comando do G7

ROMA, 6 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, manifestou preocupação nesta quarta-feira (6) pelo "clima" do país, no ano em que assumiu a presidência rotativa do G7.

"Há um clima que não me agrada e me preocupa, e pelo qual me sinto responsável porque parte desse clima decorre da necessidade de atacar a minha pessoa e este governo", disse a premiê.

A declaração foi dada, conforme apurado pela ANSA, durante um encontro com sindicatos de polícia.

"Me preocupa em um ano particular, temos a presidência do G7, será um ano muito desafiador, que impacta a nossa credibilidade no cenário internacional, e vejo tons que me lembram anos muito difíceis para a nossa nação", disse ainda.

O país lidera, ao longo de 2024, o grupo das sete nações mais industrializadas e ricas do mundo, composto também por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido, além de ter a representação da União Europeia. (ANSA).

