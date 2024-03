'Me sinto melhor e só penso em defender o título' em Indian Wells, diz Alcaraz

O tenista espanhol Carlos Alcaraz disse, nesta quarta-feira (6), que se sente melhor em relação aos recentes problemas físicos e está pronto para defender o título de campeão do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Alcaraz, de 20 anos, teve um início de temporada agitado, com uma eliminação nas quartas de final do Aberto da Austrália e uma desistência no Rio Open devido a uma lesão no tornozelo direito há menos de duas semanas.

O número dois do mundo, que reapareceu no domingo em um jogo de exibição contra Rafael Nadal, quer ser o primeiro bicampeão de Indian Wells desde que Novak Djokovic, que está de volta ao torneio no deserto da Califórnia, emendou três títulos consecutivos entre 2014 e 2016.

"Venho aqui defender" o título, disse Alcaraz durante uma coletiva de imprensa antes da estreia. "É difícil, eu sei. Existem os melhores tenistas do mundo, alguns deles jogaram um ótimo tênis este ano."

"Algumas pessoas provavelmente estão pensando no meu tornozelo, se vou estar 100% ou não", disse ele. "Mas também me sinto melhor."

Detentor de 12 títulos, dois deles de Grand Slam, Alcaraz viu seu ritmo vertiginoso de triunfos dar uma pausa desde meados do ano passado, quando venceu Djokovic em Wimbledon e depois perdeu a última final em Cincinnati, também contra o sérvio.

Atrás de Djokovic no ranking mundial, Alcaraz tem seu segundo lugar ameaçado devido à ascensão do italiano Jannik Sinner, campeão do último Aberto da Austrália. O espanhol, porém, tenta se manter protegido da pressão ao seu redor.

"Tento sorrir o tempo todo. Fazer piadas me permite continuar sendo eu mesmo", disse ele. "Tento não pensar muito no sucesso, quero fugir do barulho."

"A fama e a atenção são boas na maioria das vezes, mas, às vezes você acorda de mau humor e só quer se esconder e não ser reconhecido", observou. "Mas gosto quando as pessoas me reconhecem."

