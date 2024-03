Mariana Ferrão: 'A vida parece uma brincadeira de morde e assopra'

Como a vida se comunica com a gente? "Por uma linguagem que nem sempre é aquela que a gente conhece", opina Mariana Ferrão no episódio desta quarta-feira (06/3) do quadro 'Mari vs Mari'. Para a jornalista, viver é, muitas vezes, como brincar de "morde e assopra".

"A vida vem, te empurra, te pega pelo colarinho, faz uma pressão no seu peito, no seu pescoço, ou simplesmente te mostra do que você ainda não é capaz", diz ela. "E não é por mal, não. É simplesmente por saber que você pode mais. É um gesto de confiança."

Mariana compara a vida com um teste escolar: se você passa, é reconhecido e aplaudido; caso contrário, precisa refazer a prova e, muitas vezes, se depara com questões mais difíceis, que vão levar mais tempo para serem respondidas.

A vida fala com a gente, mas por uma linguagem que nem sempre é aquela que a gente conhece. Mariana Ferrão

"Enquanto você dedica seu tempo para resolver o problema, o universo reconhece seus esforços, e vai adicionar mais água pra facilitar essa 'alquimia da dissolução' (...) Se você quiser ver melhor, fecha os olhos e comece olhando pra dentro".

