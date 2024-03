Lula serve pão de queijo a Pacheco e promete mais diálogo com Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em sua residência oficial 13 senadores e quatro ministros para um happy hour que misturou política com pão de queijo. No encontro no Palácio da Alvorada, o petista prometeu aos senadores que terá mais contato com os congressistas neste ano do que teve em 2023. O gesto de aproximação já havia sido feito também com deputados num encontro no dia 22 de fevereiro.

Lula recebeu líderes de bancada e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) às 20h desta terça-feira, 5, uma hora mais tarde do que o combinado. A reunião, que durou duas horas, teve discurso do presidente e também de Pacheco e de outros senadores que pediram a palavra.

Enquanto funcionários do Alvorada serviam salgadinhos, como pão de queijo e mini-pasteis, refrigerante, vinho e uísque, Lula agradeceu aos senadores a aprovação de projetos importantes para o governo ao longo de 2023. Disse que o País está no rumo certo. Também mencionou que a imagem do Brasil perante ao mundo está melhorando.

Pacheco mencionou a aprovação de projetos do governo, e disse que eventuais divergências são normais. Além disso, falou sobre a defesa da democracia. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o presidente do Senado fez uma brincadeira sobre o que poderia ter acontecido com ele caso Lula não tivesse ganhado a eleição de Jair Bolsonaro - o Senado teve muitos atritos com o ex-presidente a partir da CPI da pandemia, em 2021.

O ambiente foi leve e descontraído - Pacheco, por exemplo, raramente faz piadas em compromissos políticos. Alguns dos presentes discursaram. Além de Lula e Pacheco, fizeram pronunciamentos Jaques Wagner (PT-BA, líder do governo), Jorge Kajuru (PSB-GO), Omar Aziz (PSD-AM), Marcelo Castro (MDB-PI), Eliziane Gama (PSD-MA), Renan Calheiros (MDB-AL), Otto Alencar (PSD-BA) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Os temas dos discursos variaram. Marcelo Castro disse aos presentes que o governo faz uma boa gestão econômica, mas que do ponto de vista eleitoral isso não é suficiente. Na análise exposta pelo senador, é preciso um empenho de comunicação para disputar espaço nas redes sociais.

Alcolumbre, por sua vez, lembrou que o compromisso da noite foi o primeiro do tipo desde o começo do governo. Como Lula se atrasou para o encontro do Alvorada, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Fernando Haddad (Fazenda) fizeram companhia aos presentes. O chefe do governo chegou ao palácio acompanhado do ministro Rui Costa (Casa Civil), do Secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual, Ricardo Stuckert (fotógrafo oficial do presidente), e de seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Marcola.

Assim como no encontro com deputados, há duas semanas, não foi servido aos participantes um jantar, mas apenas quitutes, como salgadinhos, pães de queijo e mini pastéis. Além disso, arroz cremoso com camarão. Para beber, suco, refrigerante, vinho (acompanhado de queijos) e uísque. A primeira-dama Janja Lula da Silva não participou da reunião - assim como aconteceu no encontro de Lula com deputados.

Nas redes sociais, Lula publicou uma foto com os participantes da reunião e fez um breve relato do encontro. "Hoje, recebi no Alvorada o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lideranças da Casa e ministros do governo. Conversamos sobre o Brasil e a agenda legislativa do governo para esse ano", afirmou.

Segundo o líder do PDT no Senado, Weverton Rocha, o tom da conversa foi de agradecimento do presidente ao Senado pelo primeiro ano de governo. "Lula fez um relato rápido das conquistas e da gratidão ao povo brasileiro e ao Congresso pelas matérias que tivemos a grandeza, altivez e responsabilidade de entregar para o Brasil. O Congresso votou matérias importantíssimas", disse.

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secom) também participaram, mas não fizeram pronunciamentos. Rui Costa, principalmente, passou a maior parte do tempo próximo a Lula.

Veja a lista de quem participou do encontro, segundo a assessoria de imprensa do Planalto:

- Rodrigo Pacheco - PSD-MG, presidente do Senado;

- Jaques Wagner - PT-BA, líder do governo no Senado;

- Randolfe Rodrigues - sem partido-AP, líder do governo no Congresso;

- Renan Calheiros - MDB-AL, líder da Maioria no Senado;

- Eliziane Gama - PSD-MA, líder do bloco Resistência Democrática;

- Efraim Filho - União Brasil-PB, líder do partido;

- Beto Faro - PT-PA, líder do partido;

- Weverton - PDT-MA, líder do partido;

- Davi Alcolumbre - União Brasil-AP, presidente da Comissão de Constituição e Justiça;

- Marcelo Castro - MDB-PI, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e vice-líder do partido;

- Veneziano Vital do Rêgo - MDB-PB, vice-presidente do Senado;

- Omar Aziz - PSD-AM, vice-líder do partido.

- Otto Alencar - PSD-BA), líder do partido;

- Alexandre Padilha - Relações Institucionais;

- Fernando Haddad - Fazenda;

- Paulo Pimenta - Secretaria de Comunicação;

- Rui Costa - Casa Civil.