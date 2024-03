Lula lamenta morte de agentes da PF em queda de avião em BH: 'Grande pesar'

O presidente Lula lamentou a morte de dois agentes da PF na queda de um avião da corporação no aeroporto da Pampulha, em BH, nesta quarta-feira (6).

O que aconteceu

Lula disse que recebeu a notícia "com grande pesar". "...soube do acidente envolvendo avião da Polícia Federal em Belo Horizonte e do falecimento de dois agentes, Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, que estavam a bordo", escreveu no X, antigo Twitter.

As vítimas fatais são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. O terceiro tripulante, que foi socorrido, é o mecânico Walter Luís Martins, contratado de uma empresa terceirizada. Segundo a PF, ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado no hospital João XXIII, na capital mineira.

Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de trabalho da Polícia Federal pela perda.

Presidente Lula

Guilherme de Almeida Irber estava no avião da PF que caiu em BH Imagem: Reprodução/Redes Sociais - Arquivo Pessoal

O acidente

O Cessna Aircraft 208B chegou a decolar, mas caiu instantes depois. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, caindo na área lateral da pista.

Imagens mostram muito fogo e fumaça no local da queda. Vídeos do acidente foram compartilhados nas redes sociais.

Esta é a terceira ocorrência com o avião. Em 2020 e em 2019, foram registrados dois incidentes de "estouro de pneu", de acordo com dados do Cenipa. O mais recente em um pouso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o primeiro em Jundiaí (SP).

A FAB informou que investigadores foram acionados para apurar as causas do acidente. "A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz a Força Aérea Brasileira.

PF e Associações lamentam acidente

Avião de pequeno porte cai e deixa 2 mortos no aeroporto da Pampulha, em BH Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG

PF lamentou o ocorrido e disse que investiga o caso. "A Polícia Federal informa, com profundo pesar, que uma aeronave pertencente à instituição sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (6/3) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte/MG", diz a nota.

A Polícia Federal já iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente, envolvendo a aeronave Cessna Caravan 206B, e enviará nas próximas horas peritos especialistas em segurança de voo e acidentes aéreos para auxiliar nas apurações. O Diretor-Geral da instituição, Andrei Rodrigues, também irá ao local. A Polícia Federal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e decreta luto oficial de três dias.

Polícia Federal, em nota

Associação e Sindicato prestam solidariedade a familiares e amigos. "A APCF se solidariza com os familiares e amigos dos agentes e apresenta suas condolências neste momento de dor para toda a Polícia Federal. Que a família e amigos encontrem forças para enfrentar essa perda irreparável", disse a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais.