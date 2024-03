Lula diz que Conselho de Segurança da ONU tem obrigação de buscar pausa humanitária em Gaza

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) tem a obrigação de tomar uma atitude que permita uma pausa humanitária no conflito na Faixa de Gaza, reiterando que a ofensiva israelense no enclave é um "verdadeiro genocídio".

Em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, no Palácio do Planalto, Lula ainda apontou que as últimas imagens do conflito em Gaza servem para que "não percamos o humanismo que existe em nós".

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)