Lula diz estar feliz por marcação de data da eleição na Venezuela

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que ficou feliz com a marcação de uma data para a eleição presidencial na Venezuela e, quando indagado se esperava que o pleito fosse justo, disse que a depender do comportamento do candidato à oposição, nada seria considerado justo.

"Você sabe que eu fiquei feliz que foi marcada a eleição na Venezuela, 28 de julho", disse Lula a jornalistas no Palácio do Planalto antes de receber o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

O presidente foi questionado se acreditava que o pleito seria justo, e disse ter recebido informações que observadores internacionais serão convidados para monitorar a eleição.

"O que eles me disseram na reunião que eu tive na Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) é que vão convidar olheiros do mundo inteiro", disse, antes de fazer uma observação.

"Mas se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, sabe, nada vale", afirmou.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula na eleição presidencial de 2022, questionou diversas vezes, e sem apresentar provas, a lisura da votação em urnas eletrônicas e chegou a convocar uma reunião com embaixadores que atuam em Brasília para colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro.

Bolsonaro enfrenta investigações na Justiça por causa dessa reunião, assim como outros processos relacionados a uma suposta tentativa de anular o resultado do pleito.

Na terça-feira, o conselho eleitoral da Venezuela anunciou que a eleição presidencial do país será realizada em 28 de julho deste ano. A data da eleição também é o aniversário do falecido presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013 e foi mentor e antecessor do atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Maduro, que está no poder desde 2013, será candidato à reeleição, mas não está claro quem ele enfrentará como representante da oposição, após a Suprema Corte do país manter a decisão que impede María Corina Machado, que venceu com folga as primárias da oposição em outubro, de ocupar cargos públicos, o que provocou a restauração de sanções impostas à Venezuela pelos Estados Unidos.

O governo e a oposição na Venezuela fecharam um acordo eleitoral em outubro para que a votação fosse realizada na segunda metade de 2024, com observadores internacionais -- incluindo da União Europeia e da Organização das Nações Unidas (ONU) -- supervisionando o pleito e cada lado podendo escolher seu candidato.

Alguns personagens da oposição expressaram dúvidas na época se Maduro cumpriria o acordo.