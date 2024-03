Lula diz ainda acreditar que acordo UE-Mercosul será assinado, mesmo sem apoio da França

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que ainda acredita que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia será assinado, reconhecendo a crescente oposição da França devido à pressão de seus agricultores.

Em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio do Planalto, Lula afirmou que ambos os blocos precisam do acordo e indicou que não é necessário o apoio francês para sua conclusão.

Sánchez repetiu o otimismo de Lula e disse esperar que o acordo seja concluído em breve.

(Reportagem de Eduardo Simões, reportagem adicional de Fenando Cardoso, em São Paulo)