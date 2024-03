Lula defende tributação de super-ricos em encontro com Sánchez

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 MAR - O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu o aumento da cobrança de impostos sobre os "super-ricos", proposta no G20, durante o encontro que manteve hoje (6) com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio do Planalto.

"No contexto da luta contra a desigualdade, insere-se nossa proposta de tributação internacional justa e progressiva, que o Brasil defende no G20. Já passou da hora de os super-ricos pagarem sua justa contribuição", afirmou o mandatário. (ANSA).

