Júri declara culpada de homicídio culposo a armeira do filme 'Rust'

A armeira do filme "Rust", protagonizado por Alec Baldwin, foi declarada culpada de homicídio culposo nesta quarta-feira (6) por um júri do Novo México, nos Estados Unidos, devido a um tiro no set que matou uma pessoa em 2021.

Hannah Gutierrez era encarregada das armas no western e foi acusada pelo incidente que resultou na morte da diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins. O veredicto foi unânime.

pr/arm/mvv/ic

© Agence France-Presse