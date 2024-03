Josias: Quem trata Braga Netto como pária corre risco de levar o troco

O isolamento dispensado pelos bolsonaristas a Braga Netto pode se voltar contra eles próprios, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (6).

Braga Netto foi retirado da folha de pagamento do PL. Valdemar [Costa Neto, presidente do partido] alegou que ele foi proibido de se comunicar com outros investigados pela Justiça. Mas Bolsonaro está na mesmíssima condição e continua recebendo.

Estão tratando Braga Netto como um pária. Quem faz isso se arrisca a receber o troco. Daqui a pouco, Braga Netto se converte em um delator. Josias de Souza, colunista do UOL

Em conversa com senadores do PL, Josias revelou que Braga Netto desfruta de uma imagem negativa tanto entre seus ex-colegas militares como bolsonaristas civis.

Nos últimos dias, Braga Netto tentou contato com oficiais que eram amigos dele no Exército para tentar se explicar pelas declarações que fez no escurinho do WhatsApp. Ele tem enorme dificuldade para restabelecer as pontes que foram dinamitadas com seus ex-companheiros de armas. Todo mundo está meio de cara virada para ele.

Também os paisanos, os bolsonaristas sem farda, estão com Braga Netto pelas tampas. A interpretação deles é que o destempero verbal de Braga Netto empurrou Freire Gomes para este depoimento visto como um mata-leão pelos investigadores contra o Bolsonaro. Braga Netto ofereceu a cabeça de companheiros do Exército na bandeja virtual do bolsonarismo.

Esse bolsonarismo sem farda acha que, ao chamar o ex-comandante do Exército de 'cagão', o Braga Netto sujou a si mesmo, emporcalhou Bolsonaro e borrou todo o alto comando do golpe. Freire Gomes até sente estimulado para mostrar que não tem essa falta de coragem e impulsionado a revelar o que sabe dos bastidores do golpe.

Braga Netto ficou mal com os militares, porque traiu da forma mais vil o que costumam chamar de 'família militar' e os interesses do Bolsonaro. Ele ficou queimado por todos os lados e se sujou de forma irremediável, tanto entre os civis como militares. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: PF estuda chamar Bolsonaro de novo e ex-ministro da Defesa

O colunista Tales Faria revelou que a Polícia Federal pensa em chamar Jair Bolsonaro para prestar um novo depoimento, além de convocar o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A possibilidade foi aberta após a confirmação de que Mauro Cid será ouvido novamente na segunda (11).

Há uma certa discussão dentro da Polícia Federal e até do Supremo, junto ao Alexandre de Moraes, se após o depoimento do Mauro Cid vai valer dar uma nova chance a Bolsonaro, Braga Netto e ao ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira —diante do que Cid venha a falar e do que Freire Gomes já falou, se eles tiverem algo para acrescentar. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.