Imposto de Renda 2024: Teve renda de dois empregos? Veja como declarar

Mudou de emprego no meio em 2023? Teve duas fontes de renda diferentes? Se você trocou de emprego e a soma dos salários nos dois lugares superou R$ 30.639,90 no ano passado, você deve preencher a declaração do Imposto de Renda. Não há um campo específico na declaração para informar que você trocou de emprego. Mas os rendimentos recebidos em cada empresa devem ser informados separadamente.

As orientações abaixo também servem para quem acumulou dois ou mais empregos no ano passado ou para quem recebeu salário de uma firma e atuou simultaneamente como microempresário ou microempreendedor individual (MEI). Ou seja, são orientações para todos os contribuintes que receberam rendas tributáveis de mais de uma fonte pagadora.

Pegue o informe de rendimentos no RH da empresa anterior

Além do informe de rendimentos da empresa onde você está trabalhando agora, você também precisará do informe do seu emprego antigo. Entre em contato com o RH da empresa anterior e peça para enviarem o documento por e-mail ou combine um horário para retirada do papel.

Informe os rendimentos de cada empresa separadamente

Para cada emprego ou fonte pagadora de rendimentos, você deverá abrir um formulário na ficha "Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica".

Selecione a ficha, clique em "Novo" e preencha os campos com os dados da empresa. Em seguida informe os rendimentos recebidos naquela firma e os valores retidos na fonte de Imposto de Renda e previdência oficial (INSS). No final, clique em "OK". Repita o processo para cada empresa que você recebeu salário em 2023.

Empregos de dependentes também devem ser declarados

O mesmo procedimento vale para os dependentes incluídos na sua declaração que possuem emprego, estágio ou recebem aposentadoria. Se eles trocaram de emprego ou trabalharam em dois lugares, informe tudo.

Os rendimentos tributáveis de cada dependente devem ser informados na aba "dependentes", localizada no alto da ficha "Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica". Selecione o dependente na lista e abra uma ficha nova para cada emprego ou fonte pagadora.

Trabalhou apenas um mês na empresa? Precisa declarar

Não importa se você trabalhou apenas um mês ou o ano todo na mesma empresa. Você deve informar todas as fontes de renda tributável, independente do tempo trabalhado e do valor.

Todos os rendimentos tributáveis, do titular e dos dependentes, das diferentes fontes pagadoras, serão somados na declaração. Deste montante serão descontadas todas as despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação.

A partir daí é calculado o imposto devido no ano e, por fim, são considerados todos os valores de IR retidos ao longo do ano passado para se chegar ao resultado, de imposto a pagar ou a restituir.