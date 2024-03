'Fácil instalação e boa iluminação': luminária LED custa menos de R$ 27

Os painéis de iluminação LED fazem sucesso por que podem diminuir o consumo de energia e dar um toque de modernidade à decoração da casa. Um dos modelos que são bem avaliados na Amazon, parceira do UOL, é da marca Avant.

A versão para embutir no teto, com formato quadrado e bivolt, pode ser encontrada por R$ 26. Confira a seguir as características do produto e o que diz quem o comprou.

O que esse produto tem de bom?

Disponível na potência de 18W.

Corpo em alumínio e difusor em policarbonato com luz branca.

Promete um fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.

Tem baixo consumo de energia.

O fabricante indica que, para melhor fixação, a espessura do forro deve ser de pelo menos um centímetro.

Também é recomendada a distância de pelo menos dez centímetros entre o forro e a laje.

O que diz quem comprou?

O painel LED de embutir tem mais de duas mil avaliações na Amazon. A nota média é de 4,6 (do total de cinco). Leia alguns comentários de compradores.



Produto atendeu corretamente. Fácil instalação e boa iluminação.

Da Costa

Bom custo-benefício, atendeu minhas expectativas, funcionando perfeitamente.

Isabelle Alves Nazutto

Clareia bastante o ambiente. Excelente qualidade e entrega.

Maria José

Entrega boa resposta à demanda e o custo é baixo. Recomendo, após alguns meses de uso.

Ricardo Mendes

Pontos de atenção

Entre as principais queixas dos consumidores, estão à fragilidade do produto e à dificuldade para instalação. Confira:

Ficou bonito, mas achei muito frágil quando coloquei a garra para prender no gesso um suporte delas quebrou, poderia ser de um material mais resistente.

Ademar Sebastião Ribeiro

O painel possui boa luminosidade, vem completo e não há necessidade de mais nada para conectar à energia. Bom acabamento no produto. A única ressalva é que, para embutir o painel, não se deve abrir muito o gesso do teto, pois, como a borda é pequena, pode ficar aparecendo alguma abertura no teto. Os parafusos que ficam na parte traseira do painel também dificultam a instalação. Fazendo a inserção justa, fica perfeito e muito bom.

Domingos Andrade

E para quem não quiser embutir o painel LED no teto, é possível encontrar o modelo de sobrepor da mesma marca. Também em formato quadrado, o produto custa um pouco mais barato do que a versão de embutir.

Também promove um fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.

Feito de plástico.

Disponível na potência de 24W.

É bivolt e tem vida útil de 25 mil horas

