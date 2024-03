Ibovespa abre com viés positivo à espera de Powell

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abriu com viés positivo nesta quarta-feira, com agentes financeiros repercutindo resultados corporativos no Brasil, entre eles o da RD, enquanto aguardam a fala do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em comitê do Congresso norte-americano.

Às 10:04, o Ibovespa subia 0,51%, a 128.750,47 pontos.

(Por Paula Arend Laier)