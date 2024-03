Hamilton diz que F1 vive 'momento crucial' após série de polêmicas

O piloto britânico Lewis Hamilton disse nesta quarta-feira (6) que a Fórmula 1 vive "um momento crucial" em sua história, após série de polêmicas fora das pistas que estão marcando o início da temporada.

Depois do 'caso Horner', que estremeceu a Red Bull, é o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quem está no olho do furacão.

Segundo a rede BBC, que cita um denunciante, Sulayem teria pedido às suas equipes que encontrassem alguma maneira de não homologar o Circuito Urbano de Las Vegas, que recebeu seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 em 2023.

Além disso, segundo essa mesma fonte, o dirigente teria pedido a comissários que anulassem uma penalização imposta ao espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) no GP da Arábia Saudita do ano passado.

"Tudo isso não parece bom vendo de fora e também de dentro", declarou Hamilton.

"Acho que estamos em um momento muito importante para que este esporte mostre seus valores e para que cada um de nós sejamos responsáveis pelos nossos atos", acrescentou o heptacampeão mundial.

"É um momento crucial sobre como nos mostramos para o mundo e sobre como isso é tratado. E não tem sido muito bem até agora", lamentou.

"A transparência é realmente essencial", concluiu o britânico.

Antes da polêmica com o presidente da FIA, a Fórmula 1 estava envolta no escândalo em que o chefe da Red Bull, Christian Horner, foi acusado de "comportamento inapropriado" para com uma funcionária da equipe.

A escuderia, atual campeã do mundo, iniciou uma investigação interna e na semana passada inocentou Horner, embora várias equipes tenham denunciado falta de transparência no caso.

Jos Verstappen, pai do atual tricampeão e astro da Red Bulll, Max Verstappen, afirmou no fim de semana que a equipe iria "explodir" se Horner continuasse no cargo.

