Hamas promete continuar com negociações de cessar-fogo em Gaza; situação humanitária piora

Por Nidal al-Mughrabi e Bassam Masoud

CAIRO/RAFAH, Faixa de Gaza (Reuters) - O Hamas disse nesta quarta-feira que continuava com os esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza com Israel, apesar da ausência dos negociadores israelenses nas conversações no Egito.

Negociadores do grupo militante palestino, do Catar e do Egito estão no Cairo tentando garantir um cessar-fogo de 40 dias na guerra entre Israel e o grupo islâmico a tempo para o mês de jejum muçulmano do Ramadã, que começa no início da próxima semana.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na terça-feira que estava nas mãos do Hamas aceitar ou não um acordo para um cessar-fogo em troca da libertação de reféns israelenses.

"Estamos mostrando a flexibilidade necessária para chegar a uma cessação abrangente da agressão contra nosso povo, mas a ocupação ainda está fugindo dos direitos desse acordo", disse o Hamas em um comunicado.

As forças israelenses, com o objetivo de erradicar o Hamas após seu ataque mortal a Israel em 7 de outubro, continuaram a bombardear Gaza durante três dias de negociações no Cairo, e a terrível situação humanitária no enclave palestino se deteriorou ainda mais.

"Cada dia nos custa dezenas de mártires [mortos]. Queremos um cessar-fogo agora", afirmou à Reuters, por meio de um aplicativo de bate-papo, Shaban Abdel-Raouf, eletricista palestino e pai de cinco filhos da Cidade de Gaza, que agora está na cidade de Khan Younis, no sul do país.

"Khan Younis está sendo queimada, enquanto os Estados Unidos afirmam que querem proteger os civis. Israel vem destruindo casas e estradas há meses, enquanto ouvimos falsas promessas de um cessar-fogo iminente."

Moradores de bairros residenciais financiados pelo Catar em Khan Younis relataram explosões durante toda a noite, vindas do ar e do solo. Aviões de guerra israelenses também atingiram áreas no campo de refugiados de Al-Nuseirat e na cidade de Deir Al-Balah, no centro de Gaza, e parte da cidade de Rafah, ao sul, segundo testemunhas.

Autoridades de saúde da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, disseram que o número de pessoas confirmadas como mortas na ofensiva israelense já passa de 30.700, com 86 mortes registradas nas últimas 24 horas.

ACORDO SOBRE A MESA

O acordo apresentado ao Hamas libertaria alguns dos reféns que o grupo ainda mantém após o ataque de 7 de outubro, no qual, segundo Israel, 1.200 pessoas foram mortas e 253 sequestradas.

A ajuda a Gaza seria aumentada para tentar evitar a fome, conforme os hospitais tratam crianças com desnutrição aguda, e o Hamas forneceria uma lista de todos os reféns mantidos em Gaza.

Na terça-feira, os Estados Unidos revisaram o texto de um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU para apoiar "um cessar-fogo imediato de aproximadamente seis semanas em Gaza, juntamente com a libertação de todos os reféns", de acordo com o texto visto pela Reuters.

A terceira revisão do texto - proposta pela primeira vez pelos EUA há duas semanas - agora reflete os comentários contundentes da vice-presidente Kamala Harris, que pede que Israel faça mais para aliviar a "catástrofe humanitária" em Gaza.

A libertação de reféns doentes, feridos, idosos e mulheres resultaria em um cessar-fogo imediato em Gaza de pelo menos seis semanas, disse a Casa Branca.

Em Beirute, Osama Hamdan, autoridade do Hamas, repetiu as principais exigências de seu grupo: o fim da ofensiva militar israelense, a retirada das forças israelenses e o retorno de todos os habitantes de Gaza às casas das quais foram forçados a fugir.