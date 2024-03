Haley desiste de campanha e abre caminho para Trump em eleições

WASHINGTON, 6 MAR (ANSA) - A candidata republicana Nikki Haley anunciou nesta quarta-feira (6) sua desistência de concorrer à Casa Branca nas eleições presidenciais de 2024, após ter sido derrotada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nas primárias de seu partido na chamada "Superterça".

A ex-embaixadora dos EUA na ONU fez o anúncio durante um discurso na Carolina do Sul, seu estado natal. "Lancei a minha campanha para a presidência porque amo o meu país e há uma semana a minha mãe, uma imigrante, votou na sua filha. Mas agora é hora de deixar", afirmou.

Com a desistência de Haley, Trump se torna o único pré-candidato do Partido Republicano, e efetivamente concorrerá com o atual presidente Joe Biden nas eleições de novembro.

A adversária do magnata, porém, ainda não declarou o seu apoio a ele, mas, citando Margaret Thatcher, advertiu: "Ele deve merecer os meus votos".

"Não me arrependo e não vou deixar de usar minha voz", concluiu Haley, alertando que "o Congresso está cheio de seguidores e não de líderes". (ANSA).

