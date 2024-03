Funcionária eleitoral de zona ocupada pela Rússia na Ucrânia morre em explosão

Uma funcionária que colaborava com as autoridades russas e que integrava a comissão eleitoral local morreu nesta quarta-feira na explosão de seu veículo em Berdiansk, território ucraniano ocupado por Moscou, anunciaram as autoridades da ocupação.

Os investigadores afirmaram que um "artefato explosivo de fabricação caseira foi colocado sob o veículo da funcionária".

"Quando ela entrou no carro [...] o artefato explodiu", acrescenta um comunicado.

O governador designado pela ocupação russa para esta região do sul da Ucrânia, Yevgueni Balitski, denunciou no Telegram "um ato terrorista planejado" e uma "tentativa de intimidação" por parte da Ucrânia, uma semana antes das eleições presidenciais russas, que acontecerão de 15 a 17 de março, também nos territórios ocupados.

Vários dirigentes da ocupação russa ou colaboradores na Ucrânia e na Crimeia, península anexada por Moscou, morreram ou ficaram feridos em ataques e atentados atribuídos a Kiev nos últimos dois anos.

Na Rússia também foram registrados ataques ou tentativas de assassinato contra ativistas que apoiam a ofensiva contra a Ucrânia.

