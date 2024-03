Ex-engenheiro do Google é indiciado por roubar segredos de IA para ajudar empresas chinesas

Por Karen Freifeld e Jonathan Stempel

SAN FRANCISCO/NOVA YORK (Reuters) - Um ex-engenheiro de software do Google foi indiciado na Califórnia sob a acusação de roubar segredos comerciais relacionados à inteligência artificial (IA) da unidade da Alphabet para beneficiar duas empresas chinesas para as quais ele estava trabalhando secretamente.

Linwei Ding, também conhecido como Leon Ding, foi acusado na terça-feira por um júri federal em San Francisco de quatro queixas de roubo de segredos comerciais.

O chinês de 38 anos foi preso na manhã desta quarta-feira em sua casa em Newark, Califórnia. Um advogado dele não pôde ser identificado imediatamente.

O indiciamento de Ding foi revelado pouco mais de um ano depois que o governo Biden criou uma Força de Ataque de Tecnologia Disruptiva interagências para ajudar a impedir que tecnologia avançada seja adquirida por países como a China e a Rússia, ou que potencialmente ameace a segurança nacional.

"O Departamento de Justiça simplesmente não tolerará o roubo de nossos segredos comerciais e inteligência", disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em uma conferência em San Francisco.

De acordo com o indiciamento, Ding roubou informações detalhadas sobre a infraestrutura de hardware e a plataforma de software que permite que os centros de dados de supercomputação do Google treinem grandes modelos de IA por meio de aprendizado de máquina.

As informações roubadas incluíam detalhes sobre chips e sistemas, além de software que ajuda a alimentar um supercomputador "capaz de executar na vanguarda da tecnologia de aprendizado de máquina e IA", segundo a acusação.

O Google elaborou alguns dos projetos de chips supostamente roubados para obter uma vantagem sobre os rivais de computação em nuvem Amazon.com e Microsoft, que projetam seus próprios chips, e reduzir sua dependência de chips da Nvidia.

Contratado pelo Google em 2019, Ding supostamente começou seus roubos três anos depois, enquanto estava sendo considerado para se tornar diretor de tecnologia de uma empresa chinesa de tecnologia em estágio inicial e, em maio de 2023, havia feito o upload de mais de 500 arquivos confidenciais.

De acordo com o indiciamento, Ding fundou sua própria empresa de tecnologia naquele mês e divulgou um documento em um grupo de bate-papo em que dizia ter experiência com a plataforma de poder computacional do Google. "Só precisamos replicá-la e atualizá-la."

O Google começou a suspeitar de Ding em dezembro de 2023 e retirou seu laptop em 4 de janeiro de 2024, um dia antes da data em que Ding planejava se demitir.

Jose Castaneda, um porta-voz do Google, disse: "temos salvaguardas rigorosas para evitar o roubo de nossas informações comerciais confidenciais e segredos comerciais. Após uma investigação, descobrimos que esse funcionário roubou vários documentos e rapidamente encaminhamos o caso para a polícia"

Ding pode pegar até dez anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares por cada indiciamento criminal.