EUA: Nikki Haley abandona primárias e diz que Trump terá que convencer seus eleitores

A candidata Nikki Haley anunciou na quarta-feira (6) que abandonava a campanha pela nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos e garantiu que Donald Trump, agora sozinho na corrida pelo partido de direita, deverá "merecer os votos" de seus eleitores.

"Cabe agora a Donald Trump ganhar os votos dos eleitores do nosso partido e de outros que não o apoiaram e espero que ele o faça", disse Nikki Haley de Charleston (sudeste), cidade no estado da Carolina do Sul, do qual foi governadora.

A republicana, de 52 anos, ex-embaixadora americana na ONU, sofreu uma derrota avassaladora na terça-feira (5), durante as primárias da "Super Terça", nas quais o ex-presidente Trump venceu em 14 dos 15 estados em jogo entre os republicanos.

Donald Trump e o atual presidente Joe Biden pediram aos eleitores de Nikki Haley para se juntarem a eles.

O ex-presidente, que deverá ser nomeado candidato republicano na convenção do partido neste verão americano, convidou os apoiadores de Nikki Haley a se juntarem "ao maior movimento da história" dos Estados Unidos, enquanto o democrata, também praticamente certo de sua candidatura para as eleições presidenciais de novembro, afirmou que havia "um lugar para eles" em seu campo.

Joe Biden elogiou ainda a "coragem" de Nikki Haley por desafiar Donald Trump.

Diferenças e semelhanças com Trump

Ao longo de sua campanha, Nikki Haley prometeu restaurar uma forma de "normalidade" após o "caos de Trump", numa alusão às múltiplas acusações criminais do ex-presidente, e não perdeu oportunidades de marcar sua diferença.

Ela apresentava um argumento conservador clássico: a hipertrofia do Estado, a dívida muito grande, os impostos pesados ??demais e um sistema de imigração acusado de frouxidão.

Na realidade, seu programa se diferenciava pouco do de Trump, exceto no que diz respeito à Ucrânia, que Nikki Haley dizia querer continuar a apoiar maciçamente diante da invasão russa. Donald Trump afirma ser capaz de desempenhar o papel de mediador entre Kiev e Moscou.

(Com AFP)