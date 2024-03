Espera-se que reguladores dos EUA reduzam significativamente carga de capital de Basileia, dizem fontes

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - É esperado que reguladores dos Estados Unidos reduzam significativamente o capital extra que os bancos precisam deter sob uma regra proposta que suscitou uma reação agressiva de Wall Street, disseram oito executivos do setor em contato regular com as agências e autoridades reguladoras.

Os reguladores bancários liderados pela Federal Reserve divulgaram em julho a proposta "Basileia III" para reformular a forma como os bancos com mais de 100 bilhões de dólares em ativos calculam o dinheiro que devem reservar para absorver potenciais perdas.

As agências disseram que isso aumentaria o capital agregado em cerca de 16% para cerca de três dúzias de bancos afetados. Espera-se que esse número caia drasticamente à medida que os reguladores embarcam em uma revisão abrangente do projeto, disseram as fontes.

As discussões regulatórias estão em seus estágios iniciais e nenhuma decisão foi tomada, acrescentaram. As agências afirmaram que estão analisando centenas de comentários públicos e dados de bancos sobre o impacto da proposta.

As maiores economias de capital virão de mudanças na forma como os bancos terão de calcular perdas potenciais decorrentes de riscos operacionais, que é o elemento mais caro da proposta, disseram três fontes. Nessa seção, os bancos têm pressionado os reguladores a reduzirem os ponderadores de risco para receitas de taxas associadas a serviços de empréstimo, como banco de investimento.

Espera-se também que as autoridades eliminem ou reduzam os pesos de risco mais elevados nas hipotecas para mutuários de baixos rendimentos e nos créditos fiscais sobre energias renováveis, disseram os executivos.

O vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, começou a reescrever a proposta, trabalhando com o chair do Fed, Jerome Powell, disseram três fontes. Powell, que testemunhará nesta quarta-feira perante o Congresso, busca mudanças “significativas”, disse um funcionário do governo.

O Fed não quis comentar.

Embora Barr tenha dito que consideraria ajustes, inclusive nos pesos das hipotecas e nos cálculos de risco operacional, a extensão da redução de capital esperada e outros detalhes das discussões da agência estão sendo relatados aqui pela primeira vez.

Mostram que Wall Street está fazendo progressos num esforço extraordinário para anular a proposta, o que suscitou críticas de parlamentares, incluindo alguns democratas proeminentes. Os bancos montaram campanhas publicitárias, pressionaram o Congresso e sinalizaram que podem processar. Eles também instaram os reguladores a descartar o projeto e propô-lo novamente.

“Não me lembro de nada ter sido tão intenso, pelo menos nos últimos 25 anos”, disse Camden Fine, ex-chefe dos Independent Community Bankers of America, que liderou campanhas bem-sucedidas para retirar os pequenos bancos das regras pós-crise.

As autoridades ainda não decidiram se proporão novamente a regra, disseram três fontes, o que atrasaria a sua conclusão e poderia empurrá-la para uma nova administração presidencial.

Barr disse que as regras irão reforçar o sistema bancário contra choques imprevistos que foram destacados pelas falências bancárias do ano passado. Ele também salientou que as alegações dos bancos, após a crise financeira global de 2007-2009, de que regras de capital mais elevadas prejudicariam a economia, não se concretizaram.

Porta-vozes da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e do Office of the Comptroller of the Currency, que redigiram conjuntamente a regra, não quiseram comentar.

“A oposição à proposta de Basileia III Endgame vem de todos os setores da nossa economia”, disse Kevin Fromer, presidente-executivo do Fórum de Serviços Financeiros, que representa os bancos globais.

“Esperamos que as agências estejam ouvindo essas preocupações e trabalhando para encontrar um caminho a seguir que apoie a nossa economia."

A proposta de Basileia implementa padrões internacionais de capital acordados pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia após a crise financeira global. Os bancos dizem que o projeto vai mais longe do que o acordo de Basileia e exagera os seus riscos.

(Com reportagem adicional de Megan Davies, Nupur Anand, Tatiana Bautzer, Saeed Azhar, Lananh Nguyen)