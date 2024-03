Enviada da ONU renova pedido de remoção das restrições às mulheres afegãs

Representante da ONU no Afeganistão, Roza Otunbayeva, reitera apelo para suspensão de restrições do Talibã a mulheres; durante reunião do Conselho de Segurança, denunciou prisões arbitrárias por violações do código de vestimenta islâmico, prejudicando acesso à educação e ao emprego; ela destaca preocupações com tendências negativas e desafios persistentes no país.