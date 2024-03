Sumiço de Edson Davi completa 2 meses e mãe cobra autoridades: 'Pesadelo'

O desaparecimento do menino Edson Davi, de 6 anos, completou dois meses na última segunda-feira (4). A mãe do garoto, Marize Araújo, voltou a cobrar as autoridades para tratarem as apurações do caso com "transparência, dignidade e respeito".

O que aconteceu

"Pesadelo que não passa", diz mãe. Marize comentou, em um texto publicado no Instagram, que a saudade do filho a "sufoca e tortura" de tal forma que a "angústia lhe tira o ar e a aflição tira a paz de viver". A mulher escreveu que é terrível não ter o filho ao seu lado, nem saber onde o menino está. Ele desapareceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 4 de janeiro.

Mãe reclama por autoridades cogitarem possível afogamento. Marize aponta que a sugestão é baseada em testemunhas que teriam visto o garoto brincando perto da água bem antes do sumiço. Família acredita que Edson Davi tenha sido sequestrado.

Marize questiona por que as testemunhas que estavam perto do local do desaparecimento ainda não foram ouvidas. A mulher argumenta que essas pessoas desejam ajudar nas investigações, acrescentando que o local que o menino teria sumido é um ponto cego da praia.

Família oferece recompensa de R$ 50 mil por informações do paradeiro do menino. O valor foi obtido por meio doações de amigos que se "comoveram pela falta de respostas", disse a mãe.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para saber sobre o andamento das investigações. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Peço que tratem as investigações sobre a vida do meu filho com transparência, com dignidade e com respeito tanto com ele, quanto com as testemunhas que querem ser ouvidas para ajudar esclarecer o que realmente aconteceu. Todos pelo Edson Davi. Justiça!

Marize Araújo, mãe do menino

O que se sabe até agora

Edson Davi brincava com outras duas crianças ao lado da barraca do pai. Ele fez um lanche por volta de 15h30 e saiu do Posto 4 para se juntar aos outros meninos no dia 4 de janeiro.

Menino sumiu enquanto o pai fechava uma conta em barraca onde trabalhava. Edson dos Santos Almeida diz ter notado o desaparecimento do filho por volta das 16h50.

Polícia já descartou estrangeiro como suspeito. O homem acompanhava as crianças que brincaram com Edson Davi antes do desaparecimento, mas câmeras de segurança mostraram o menino indo em direção à areia, enquanto há imagens do estrangeiro indo embora.

Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o menino na beira do mar. Ele aparece em uma gravação cerca de 1h30 antes do desaparecimento, em imagens de uma pessoa que estava na praia naquele dia.

Edson chegou a ser confundido com um menino em lanchonete, mas pista era falsa. No dia 5 de janeiro, circulou nas redes sociais uma foto de um menino parecido com Edson Davi comendo em uma lanchonete. Mais tarde, porém, a família e a polícia confirmaram que não era ele.

Afogamento passou a ser a principal linha de investigação. Quem tiver informações pode ligar para os números (21) 2202-0338 e (21) 2582-7129 ou tentar contato pelo WhatsApp no (21) 98322-0338. O anonimato é garantido.